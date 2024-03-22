Son 4 yılı gözlerinin önünden film şeridi gibi geçirdi! Biden'dan Trump'a sert karşılık

22 Mart 2024 16:06 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:14

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın seçmenlere siyasi rakibinin göreve gelmeden önce 'daha iyi durumda' olup olmadıklarını sorduğu bir paylaşıma cevaben acımasız bir kampanya reklamı yayımladı.

Eski Başkan Trump, önceki günlerde sosyal medya platformu Truth Social'da, tamamı büyük harflerden oluşan ikonik üslubuyla "4 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA MI İYİ DURUMDASINIZ?" yazmıştı.

"DONALD, BUNU SORDUĞUNA SEVİNDİM"

Perşembe günü Biden'ın kampanya yetkilileri sosyal medya platformu X'te açıklamasına "Donald, bunu sorduğuna sevindim." yazdıkları kısa bir video yayımladı.

ABD Başkanı Biden'ın finanse ettiği reklam filmi, Trump'ın koronavirüs pandemisine verdiği yanıtları gösteren bir dizi kısa video içeriyordu. Videoda, Trump'ın ABD'deki binlerce ölümle ilgili sorulara "Neyse o" şeklinde yanıt vererek virüsün neden olduğu ölüm oranını küçümsediği görülüyor.

Kısa videoların birinde Trump, "Hiçbir şekilde sorumluluk almıyorum, bence gerçekten çok iyi gidiyoruz" diyor.

İNSAN VÜCUDUNUN "İÇİNE" DEZENFEKTAN GAFI

Videoda ayrıca Trump'ın, virüsle mücadelenin bir yolu olarak insan vücudunun "içine" dezenfektan enjekte etmenin mümkün olup olmayacağını sorguladığı kötü şöhretli gaflarından biri de yer alıyor.

Trump ayrıca bir milyondan fazla Amerikalının ölümüne neden olan koronavirüs salgınına verdiği tepkiyi 10 üzerinden 10 diye değerlendirerek gazetecilere "Bence harika bir iş çıkardık" cevabını vermişti.

Her iki ismin de bu hafta kendi başkanlık önseçimlerini domine etmeye devam etmesinin ardından Trump'ın kendisinden haksızca "çalındığını" iddia ettiği 2020 seçiminin rövanşının kasımda yapılması artık neredeyse kaçınılmaz hale geldi.

BİDEN, TOPLADIĞI BAĞIŞLARLA REKLAMLARI ARTIRACAK

Salı günü her ikisi de Ohio, Florida, Illinois, Kansas ve Arizona eyaletlerinde kendi partilerinin adaylıklarını kazandı. Biden'ın kampanyasının bugüne kadar topladığı yüklü bağışların bir kısmını rakibine yönelik saldırı reklamlarını artırmak için kullanması bekleniyor.

Çarşamba günü Federal Seçim Komisyonu'na sunulan son rapora göre, Biden'ın yeniden seçim kampanyası şubatta 21 milyon dolar daha bağış topladı. Bu ayı 71 milyon dolar nakitle kapattı.

Bu da Biden kampanyası ve Demokratik Ulusal Komite'nin halihazırda tahmini 97,5 milyon dolar nakit paraya sahip olduğu anlamına geliyor ki bu rakam Trump ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin sahip olduğu 44,8 milyon doların iki katından fazla.