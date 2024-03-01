Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı kararı
Son dakika haberi: ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını durdurma teklifini reddetti. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından sunulan 'onaylamama' önerisine 61'e karşı 10 destekçi çıktı.
ABD Senatosu Perşembe günü, Başkan Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına katılımını onaylamasının ardından onayladığı, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını güçlü bir şekilde bozdu.
Oylama devam ederken Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu onaylamama kararına karşı oyların sayısı 61'e 10 oldu.