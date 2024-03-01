Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı kararı

01 Mart 2024 00:24 - Güncelleme : 01 Mart 2024 00:44

ABD Senatosu Perşembe günü, Başkan Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına katılımını onaylamasının ardından onayladığı, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını güçlü bir şekilde bozdu.

Oylama devam ederken Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu onaylamama kararına karşı oyların sayısı 61'e 10 oldu.