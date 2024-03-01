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01 Mart 2024 00:24 - Güncelleme : 01 Mart 2024 00:44

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı kararı

Son dakika haberi: ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını durdurma teklifini reddetti. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından sunulan 'onaylamama' önerisine 61'e karşı 10 destekçi çıktı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Reuters
Son dakika: ABD&#039;den Türkiye&#039;ye F-16 satışı kararı
ABD, Türkiye, F-16

ABD Senatosu Perşembe günü, Başkan Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına katılımını onaylamasının ardından onayladığı, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını güçlü bir şekilde bozdu.

Oylama devam ederken Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu onaylamama kararına karşı oyların sayısı 61'e 10 oldu.

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı kararı - 1. Resim

Kaynak: Reuters
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