Son dakika! Ben Gurion Havalimanı'na drone saldırısı! Irak'taki İslami Direniş üstlendi
Son dakika haberi... İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'a İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıyı İran destekli Şii radikal grupların şemsiye grubu olan Irak'taki İslami Direniş üstlendi.
İran destekli Şii radikal grupların şemsiye grubu olarak bilinen Irak'taki İslami Direniş, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'a insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediğini açıkladı.
GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR
İran devlet televizyonu Press TV saldırıyı "Irak direnişi İsrail'in ana havaalanını insansız hava aracıyla vurdu" başlıklı haberiyle doğrularken, haber metninde şu ifadelere yer verdi: "Irak'taki İslami Direniş, ABD destekli İsrail savaşına katlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havaalanını vurdu. Direniş, açıklamaya, uçağın belirlenen hedefin üzerine ulaştığında mermi fırlattığını gösteren operasyonun görüntülerini de ekledi."
İslami Direniş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıda kullanılan İHA'ya ait görüntülere yer verdi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...