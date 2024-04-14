İsrail çağrıda bulunmuştu, BMGK olağanüstü toplandı: Dünya yeni bir savaşı kaldıramaz

14 Nisan 2024 23:13 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 00:29

İran'ın drone ve füzelerle hedef aldığı İsrail, saldırı sonrası BM'ye acil toplanma çağrısında bulunmuştu... İsrail'in çağrısı sonucu BM Güvenlik Konseyi (BMGK) saat 23.00 itibarıyla toplandı.

Toplantıda konuşma yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, güç kullanımı içeren misilleme eylemlerinin uluslararası hukuka göre yasak olduğunu aktardı.

GAZZE'DE ACİK ATEŞKES ÇAĞRISI

Gazze'de acil ateşkes çağrısını da yineleyen Guterres, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini söyledi. İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da kınadığını söyleyen Guterres, Ortadoğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

"NE BÖLGE NE DE DÜNYA YENİ SAVAŞLARI KALDIRABİLİR"

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü aktaran Guterres, konuşmasını "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir" ifadeleriyle sonlandırdı.