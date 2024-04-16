Son dakika! Brüksel Adalet Sarayı’nda bomba paniği!

16 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:19

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan tarihi Adalet Sarayı, bugün öğleden sonra saat 14.50 civarında bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. İhbar, Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kuruluşların da merkezi olan şehirde gerginliğe neden oldu.

Yerel saatle 15.00'te polisin kalabalık bir ekiple geldiği Adalet Sarayı’nın ana binasında patlayıcı konusunda eğitimli köpeklerle bomba araması yapıldı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmamasının ardından Adalet Sarayı’nda görevli personel ve vatandaşlar yeniden binaya girişine izin verildi. Bomba ihbarını kimin yaptığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.