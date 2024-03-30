30 Mart 2024 17:42 - Güncelleme : 30 Mart 2024 18:02
Son dakika... Dünya beşik gibi: Türkiye'nin yanı başında korkutan deprem!
Son dakika haberi... Türkiye ve bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Elazığ, akşam saatlerinde ise Gürcistan'da meydana gelen depremlerin ardından bir sarsıntı da Yunanistan'da gerçekleşti. AFAD, Yunanistan'daki depremin ayrıntılarını açıkladı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Gürcistan'ın ardından Türkiye'nin bir komşusundan daha deprem haberi geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Attika bölgesinde saat 17.05 sıralarında deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre 3,9 büyüklüğünde olan depremin derinliği ise 9.04 kilometre olarak ölçüldü.
GÜRCİSTAN DA PEŞ PEŞE SALLANDI
Türkiye'nin komşularından Gürcistan'da da akşam saatlerinde peş peşe deprem meydana geldi. Saat 16,44'teki ilk depremin büyüklüğü 4,6, saat 16.50'deki ikinci depremin büyüklüğü ise 3,7 olarak açıklandı.
Gürcistan'daki deprem Türkiye'de de Ardahan'ın Posof ilçesinde hissedildi.
Kaynak: TGRT Haber