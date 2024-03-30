Son dakika... Dünya beşik gibi: Türkiye'nin yanı başında korkutan deprem!

30 Mart 2024 17:42 - Güncelleme : 30 Mart 2024 18:02

Gürcistan'ın ardından Türkiye'nin bir komşusundan daha deprem haberi geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Attika bölgesinde saat 17.05 sıralarında deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre 3,9 büyüklüğünde olan depremin derinliği ise 9.04 kilometre olarak ölçüldü.

GÜRCİSTAN DA PEŞ PEŞE SALLANDI

Türkiye'nin komşularından Gürcistan'da da akşam saatlerinde peş peşe deprem meydana geldi. Saat 16,44'teki ilk depremin büyüklüğü 4,6, saat 16.50'deki ikinci depremin büyüklüğü ise 3,7 olarak açıklandı.

Gürcistan'daki deprem Türkiye'de de Ardahan'ın Posof ilçesinde hissedildi.