Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail teklife olumsuz cevap verdi

20 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:50

İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın (İslami Direniş Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, ateşkes için arabuluculara sundukları teklifin İsrail tarafından reddedildiğini söyledi.

Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabuluculara sundukları teklife İsrail’in olumsuz cevap verdiğini söyledi.

İsrail'in teklifi reddetmesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışma sürecinde gerçekleştirdiği 6. Orta Doğu turu sırasında geldi.

Ateşkes görüşmeleri bu hafta Katar'da yeniden başladı ancak haftalar süren müzakereler şu ana kadar İsrail ve Hamas arasında Washington'un Gazze'yi etkisi altına alan insani krizi hafifleteceğini umduğu bir anlaşmaya varılmasını sağlayamadı.

Hamas temsilcisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve hükümetinin, Filistinli tutuklular karşılığında rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını içeren müzakerelerin başarısızlığa uğramasından sorumlu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Biden, ateşkesin Hamas'ın ellerinde olduğunu söylemiş, Hamas ise ateşkes ilan edilene kadar esirleri serbest bırakmayacağı cevabını vermişti.