Son dakika! Hizbullah komutanının cenazesi sırasında İsrail'den Lübnan'a saldırı

09 Ocak 2024 14:39 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:13

İsrail ve Hizbullah arasında misilleme saldırıları başladı. Dün Lübnan'ın güneyinde bulunan Majdal Selm köyünde Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldürdüğü saldırıya Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri komuta merkezini insansız hava aracıyla (İHA) hedefl aldı.

Son olarak ise İsrail ordusu, Hizbullah komutanının cenaze töreni sırasında Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Cenaze törenini takip eden Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirten Dışişleri Bakanı Katz, "Bu savaşın bir parçası; Hizbullah ajanlarını, altyapısını ve İsrail'i caydırmak için kurdukları sistemleri hedef alıyoruz." dedi.