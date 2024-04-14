Son dakika! İsrail Lübnan'a saldırı başlattı, Hizbullah demir kubbeyi vurdu

14 Nisan 2024 00:14 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:46

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığı duyuruldu. İsrail devlet televizyonu da İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara karşılık vermeye hazırlandığını bildirdi. İran’ın yüzden fazla İHA gönderdiğini açıklanırken İsrail ordusu Lübnan'a saldırı başlattı.

İSRAİL ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada; İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ile saldırı başlattığını ve İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğu duyuruldu.

DEVRİM MUHAFIZLARI: BELİRLİ HEDEFLER VURULDU

İran devlet televizyonun aktardığı bilgilere göre; Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bir bildiri yayımlandı. Bildiride "İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu" ifadelerine yer verildi.

HİZBULLAH SALDIRIYA GEÇTİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Hizbullah da İsrail'in sınırdaki hava savunma sistemi demir kubbeye saldırı gerçekleştirdi.

LÜBNAN HAVA SAHASI TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI

Öte yandan Lübnan, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.