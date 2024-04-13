Son dakika! İran'dan ilk hamle geldi: İsrail'e aitti, el konuldu...

13 Nisan 2024 13:41 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 14:27

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde altı aydır sürdürdüğü saldırılar Ortadoğu genelinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Suriye’nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna saldırı düzenlemesinin ardından gerilim had safhaya çıktı.

Saldırı sonrası İran lideri Ayetullah Ali Hamaney "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadesini kullanarak İsrail'e bir saldırı düzenleme sinyalini vermişti.

GEMİYE BASKIN DÜZENLENDİ

Hürmüz Boğazı yakınında, İran'a ait bir helikopter tarafından bir İsrailli iş insanına ait bir gemiye baskın düzenlendi. İran-İsrail gerilimi yükselirken, geminin İsrail ile ilişkili olduğu ve İran sularına geçerken kuşatıldığı öğrenildi. İsrail ordusundan bir sözcü ise, gerilimi artırmamak için İran'ı uyaran bir açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti.