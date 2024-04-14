İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Avrupa'dan peş peşe açıklamalar

14 Nisan 2024 00:21 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:06

Tüm dünyanın gözü Ortadoğu'dan gelen haberlerde... Birkaç gündür İran'ın İsrail'e karşı saldırıya geçeceği haberleri manşetlerden düşmüyordu.

Sabah saatlerin İsrail'e ait bir gemiye el koyan İran, beklenen saldırıyı başlattı. Akşam saatleriyle birlikte İran'dan kalkan yüzlerce İHA, İsrail'e doğru harekete geçti.

SUNAK: HİÇ KİMSE DAHA FAZLA KAN DÖKÜLMESİNİ İSTEMİYOR

Saldırı haberini alan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İngiltere’nin İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınayan Sunak, "İran rejiminin İsrail’e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir. Birleşik Krallık İsrail’in yanı sıra Ürdün ve Irak da dahil tüm bölgesel ortaklarımızın güvenliğini savunmaya devam edecektir. Müttefiklerimizle birlikte durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çalışıyoruz. Hiç kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor” ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAN SALDIRIYA KINAMA

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourn da yaptığı açıklamada; İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi. Sejourne sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor" ifadelerine yer verdi.

MARK RUTTE: İRAN SALDIRMAKTAN VAZGEÇMELİ

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, "Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi" ifadelerine yer verdi.