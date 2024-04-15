Son dakika! İsrail İran'ı her an vurabilir: Hazırlıklar tamamlandı

15 Nisan 2024 23:04 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 23:35

15.04.2024 23:26

İRAN'DAN OLASI MİSİLLEMEYE TEPKİ: DAHA SERT CEVAP VERİRİZ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in İran'a misilleme yapmasına karşın uyarıda bulunarak, "Bölgede gerilimin artmasını istemiyoruz. Ancak İsrail macera arayışına girerse sonraki tepkimiz daha sert, yıkıcı ve kapsamlı olacaktır" dedi.

15.04.2024 23:15

İLK LÜBNAN'A SALDIRDI

İran'ın misilleme saldırısına karşı saldırıya hazırlanan İsrail ilk olarak, Lübnan'daki Hizbullah güçlerine saldırdı.

15.04.2024 23:02

İRAN ALARMA GEÇTİ!

İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarının tamamladığına yönelik haberlerin ardından İran, muhtemel İsrail saldırısı için 3. derece alarma geçtiğini açıkladı.

Yer: İran