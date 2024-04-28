Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi

28 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:58

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; İran'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.9 kilometre olarak kaydedildi.

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