Son dakika! Moskova'da konsere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

22 Mart 2024 20:41 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:59

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı yapıldı. Rus basını silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 14 ölü olduğu bildirildi. İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi. Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu aktarıldı.

Olay yerine 70'den fazla ambulans gönderildiği öğrenildi. Saldırılarla ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı "Tüm dünya Moskova'daki saldırıyı kınamalı" açıklaması yaptı.

BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Bölge tahliye edilirken salonda patlamalar olduğu ifade edildi. Saldırıyı kimin yaptığına dair resmi bilgi paylaşılmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

3 KİŞİ ATEŞ AÇTI

Rusya’nın Ria Novosti haber ajansı kamuflajlı kıyafetler giyen üç kişinin otomatik silahlarla içeride ateş açtığını aktardı. Reuters'ın doğruladığı ve paylaştığı bir videoda Crocus Belediye Binası üzerinde dumanlar çıktığı bildirildi.

Saldırının gerçekleştiği konser salonunda ikinci bir patlama oldu.

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