Son dakika! Paris'teki İran Büyükelçiliğinde bomba paniği
Son dakika haberi... Paris'teki İran Büyükelçiliği'nde bir kişi, kendini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Polis bölgeyi kordon altına aldı. Zanlı yakalandı, üzerinden ise bomba çıkmadı.
- TUTUKLANAN ADAM POLİS TARAFINDAN TANINIYORDU
- PARİS SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI
- ZANLININ ÜZERİNDEN BOMBA ÇIKMADI
- ARAÇTA İNCELEMELER YAPILIYOR
- SALDIRGAN YAKALANDI
- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VATANDAŞLARINDAN 'UZAK DURMALARINI' İSTEDİ
- POLİS OPERASYONA HAZIRLANIYOR
- KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
- METRO SEFERLERİ DURDURULDU
- BÖLGEDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI
19.04.2024 16:33
TUTUKLANAN ADAM POLİS TARAFINDAN TANINIYORDU
Tutuklanan adam, Eylül 2023'te İran konsolosluğunda çıkan yangın nedeniyle polis tarafından daha önce gözaltına alınmıştı.
19.04.2024 16:28
PARİS SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Paris savcılığı, "İlk tespitlere göre 1963 yılında İran'da doğmuş bir adam" açıklamasını yaptı.
19.04.2024 15:58
ZANLININ ÜZERİNDEN BOMBA ÇIKMADI
Emniyet Müdürlüğü, olay yerinde incelemelerin devam ettiğini, zanlının üzerinden bomba çıkmadığını açıkladı.
19.04.2024 15:55
ARAÇTA İNCELEMELER YAPILIYOR
BIS şu anda patlayıcı taşıyormuş gibi davranan adamın olay yerine geldiği araçta inceleme yapıyor.
19.04.2024 15:53
SALDIRGAN YAKALANDI
Canlı bomba alarmıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri zanlıyı yakaladı.
19.04.2024 15:50
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VATANDAŞLARINDAN 'UZAK DURMALARINI' İSTEDİ
Fransa'daki ABD Büyükelçiliği sosyal medya platformu X üzerinden Paris vatandaşlarından bölgeden "uzak durmalarını" istedi.
"Amerikalılara bölgeden uzak durmaları ve yerel yetkililerin talimatlarına uymaları tavsiye ediliyor. Lütfen güncellemeler için resmi Fransız çevrimiçi kaynaklarını takip edin."
POLİS OPERASYONA HAZIRLANIYOR
19.04.2024 15:45
Polisin binaya yönelik operasyon düzenleyeceği bildirildi.
19.04.2024 15:42
KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Konsolosluğa giren adam patlayıcı taşıdığını beyan etti. Kardeşinin intikamını almak istediğini söyledi.
19.04.2024 15:40
METRO SEFERLERİ DURDURULDU
Bölgedeki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
19.04.2024 15:32
BÖLGEDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI
Elçilik binasının çevresini girişlere kapatan Fransa polisi, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
19.04.2024 15:30
PARİS'TEKİ İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BOMBA PANİĞİ
Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Büyükelçiliği'nde bir kişinin kendini havaya uçurma tehdidinde bulunması üzerine polis bölgeyi kordon altına aldı.
Yer: Paris