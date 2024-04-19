Son dakika! Paris'teki İran Büyükelçiliğinde bomba paniği

19 Nisan 2024 15:34 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:35

Canlı Anlatım Özeti TUTUKLANAN ADAM POLİS TARAFINDAN TANINIYORDU

PARİS SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

ZANLININ ÜZERİNDEN BOMBA ÇIKMADI

ARAÇTA İNCELEMELER YAPILIYOR

SALDIRGAN YAKALANDI

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VATANDAŞLARINDAN 'UZAK DURMALARINI' İSTEDİ

POLİS OPERASYONA HAZIRLANIYOR

KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

METRO SEFERLERİ DURDURULDU

BÖLGEDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI

19.04.2024 16:33

TUTUKLANAN ADAM POLİS TARAFINDAN TANINIYORDU

Tutuklanan adam, Eylül 2023'te İran konsolosluğunda çıkan yangın nedeniyle polis tarafından daha önce gözaltına alınmıştı.

19.04.2024 16:28

PARİS SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Paris savcılığı, "İlk tespitlere göre 1963 yılında İran'da doğmuş bir adam" açıklamasını yaptı.

19.04.2024 15:58

ZANLININ ÜZERİNDEN BOMBA ÇIKMADI

Emniyet Müdürlüğü, olay yerinde incelemelerin devam ettiğini, zanlının üzerinden bomba çıkmadığını açıkladı.

19.04.2024 15:55

ARAÇTA İNCELEMELER YAPILIYOR

BIS şu anda patlayıcı taşıyormuş gibi davranan adamın olay yerine geldiği araçta inceleme yapıyor.

19.04.2024 15:53

SALDIRGAN YAKALANDI

Canlı bomba alarmıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri zanlıyı yakaladı.

19.04.2024 15:50

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VATANDAŞLARINDAN 'UZAK DURMALARINI' İSTEDİ

Fransa'daki ABD Büyükelçiliği sosyal medya platformu X üzerinden Paris vatandaşlarından bölgeden "uzak durmalarını" istedi.

"Amerikalılara bölgeden uzak durmaları ve yerel yetkililerin talimatlarına uymaları tavsiye ediliyor. Lütfen güncellemeler için resmi Fransız çevrimiçi kaynaklarını takip edin."

POLİS OPERASYONA HAZIRLANIYOR

19.04.2024 15:45

Polisin binaya yönelik operasyon düzenleyeceği bildirildi.

19.04.2024 15:42

KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konsolosluğa giren adam patlayıcı taşıdığını beyan etti. Kardeşinin intikamını almak istediğini söyledi.

19.04.2024 15:40

METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Bölgedeki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

19.04.2024 15:32

BÖLGEDEN UZAK DURMA ÇAĞRISI

Elçilik binasının çevresini girişlere kapatan Fransa polisi, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

19.04.2024 15:30

PARİS'TEKİ İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE BOMBA PANİĞİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Büyükelçiliği'nde bir kişinin kendini havaya uçurma tehdidinde bulunması üzerine polis bölgeyi kordon altına aldı.

Yer: Paris