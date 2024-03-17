Son dakika! Rusya sandık başına gitti... İlk sonuçlar geldi

17 Mart 2024 21:11 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:26

Rusya Devlet Başkanlığı seçimi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin yeniden seçildi.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki seçim sonuçları sonrası yaptığı açıklamada ilk açıklamada, Putin'in 'sonsuza kadar iktidarda kalmak' istediğini belirterek tepki gösterdi.

Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, yurt dışında ise 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde ise 11 bin 924 kayıtlı seçmen sandık başına gitti.

Seçimler hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda gerçekleştirikdi. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil 29 bölgede yapıldı.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.

SEÇİMDE 4 ADAY YARIŞTI

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.