Son dakika! Rusya sandık başına gitti... İlk sonuçlar geldi
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Resmi sonuçların da bu oranlara yakın olması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin yeniden seçildi.
ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'daki seçim sonuçları sonrası yaptığı açıklamada ilk açıklamada, Putin'in 'sonsuza kadar iktidarda kalmak' istediğini belirterek tepki gösterdi.
Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, yurt dışında ise 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde ise 11 bin 924 kayıtlı seçmen sandık başına gitti.
Seçimler hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda gerçekleştirikdi. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil 29 bölgede yapıldı.
Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.
SEÇİMDE 4 ADAY YARIŞTI
Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.
Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.