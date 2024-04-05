Son yılların en büyük soygunu! İz bile bırakmadan 30 milyon dolar çaldılar

05 Nisan 2024 09:45 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:54

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles şehrinde son yılların en büyük soygunu gerçekleştirildi. San Fernando Valley kasasından nakit olarak 30 milyon dolar çalındı.

CNN International'ın haberine göre, soygun geçtiğimiz pazar günü Paskalya bayramının kutlandığı esnada yaşandı. Bölgedeki iş yerlerinin kazandığı paraların depolandığı Fernando Valley kasası patlatıldı.

HIRSIZLAR İZ BİLE BIRAKMADILAR

Şehrin en büyük soygunlarından biri olarak kayda geçen olayda hırsızlar alarm sistemlerini devre dışı bıraktılar. İz bile bırakmadan binadan ayrıldılar.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Los Angeles polisi, kasadan çalınan 30 milyon doların peşine düştüler.

Öte yandan Los Angeles'ta son büyük hırsızlık olayı 1997'de yaşanmıştı, yaklaşık 19 milyon dolar çalan hırsızlar yakalanmıştı.