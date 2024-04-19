Sular tükeniyor, toprak binaları bataklık gibi içine çekiyor! Ülkedeki büyük tehlike

19 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:08

Çin'in nüfusu doğrultusunda artan hızlı kentleşme felaketi de beraberinde getiriyor. Bilim insanları, insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yer altından çok suyun çekildiğini bu durumun da bir faciaya neden olabileceğini söylediler. Kıyı kentlerinde çöküntüler yaşanmaya başladı, deniz seviyeleri yükseldikçe milyonlarca insan su baskını tehlikesiyle karşı karşıya...

Şangay'da geçtiğimiz yüzyılda 3 metreden fazla batma olduğu saptandı. Çin'deki çeşitli üniversitelerden bir grup araştırmacı, nüfusu 2 milyondan fazla 82 şehri incelemeye aldı. Ülke genelindeki dikey arazi hareketlerini ölçmek için Sentinel-1 uydularından elde edilen verileri kullandılar.

67 MİLYON HIZLA ÇÖKEN BÖLGELERDE YAŞIYOR

Araştırma ekibi, 2015'ten 2022'ye kadar olan dönemi ele aldı ve kentsel alanların yüzde 45'inin yılda 3 mm'den daha fazla çöktüğünü tespit etti.

Kentsel arazilerin yaklaşık yüzde 16'sı yılda 10 mm'den daha hızlı bir şekilde alçalıyor ki bilim insanları bunu hızlı bir alçalma olarak tanımlıyor. Bu durum, 67 milyon insanın hızla çöken bölgelerde yaşadığı anlamına geliyor.

EN ÖNEMLİ SEBEP YER ALTI SU KAYBI

Çöküşün ölçeği, jeoloji ve binaların ağırlığı da dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkileniyor. Ancak araştırmacılara göre önemli bir unsur da yeraltı suyu kaybı.

BBC'nin haberine göre, araştırmada yer almayan East Anglia Üniversitesi'nden Prof Robert Nicholls, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Çin'de jeolojik olarak oldukça yakın zamanda tortulaşmış bölgelerde yaşayan çok sayıda insan var. Dolayısıyla yeraltı suyunu çıkardığınızda ya da toprakları kuruttuğunuzda, çökme eğilimi gösteriyorlar. Çökmeyi etkileyen diğer faktörler arasında kentsel ulaşım sistemleri ve mineral ve kömür madenciliği yer alıyor."