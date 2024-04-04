'Süperböcek' salgını öldürdü! Uzmanlar göz damlalarına dikkat çekti

04 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:07

Bir garip kaza! Arabayı evin oturma odasına park etti

Bir garip kaza! Arabayı evin oturma odasına park etti

İngiltere'de genellikle göz kuruluğunda kullanılan bir damla nedeniyle birçok kişi bakteri kaptı. Antibiyotiğe dirençli bir böcek olan Burkholderia cepacia bakterisi, 'süperböcek' salgını olarak kayıtlara geçti.

'SÜPERBÖCEK' BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

21 Mart itibarıyla doğrulanmış 52 vaka tespit edildi, hastaların bazılarında ise kan zehirlenmesi yaşandı. Hastaların ortak noktası ise göz damlası kullanması. Uzmanlar, bakterilerle kirlenmiş göz damlalarının ölüme neden olduğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UKHSA, nadiren enfeksiyonlara neden olduğunu ancak bağışıklık sistemi zayıf olan ve kistik fibrozla yaşayan kişileri ciddi şekilde hasta edebileceğini söyledi.

YAŞLA ALAKASI YOK, BELİRTİLER DE DEĞİŞKEN

Geçtiğimiz yılın ekim ve kasım aylarında salgının zirveye çıktığını belirten uzmanlar, bu bakterinin bir bebeği ve 95 yaşında bir insanı da etkilediğini söyleyerek yaşla alakası olmadığını bildirdi.

Hastaların bazılarında kornea ülseri, konjonktivit ve derin göz dokusu enfeksiyonları gibi göz enfeksiyonları görülürken bazılarında ise solunum yolu enfeksiyonları ve kan zehirlenmesi görüldü.

BU SALGIN İLK DEĞİL!

Öte yandan göz damlalarının salgına neden olması ilk değil. Geçtiğimiz yıl ABD'de de satılan bir suni gözyaşı damlası, 4 kişinin ölümüne, 14 kişinin görme yetisini kaybetmesine, 4 kişinin ise gözbebeklerinin alınmasına neden olmuştu.