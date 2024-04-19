Suriye'de DEAŞ'tan rejim güçlerine pusu: Çok sayıda ölü var

19 Nisan 2024 13:20 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:24

Suriye'de bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de bombalı terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler, gece geç saatlerde Humus ilinin doğu kırsalındaki Suhne ile Tayba köyleri güzergahında rejim güçlerini taşıyan bir araca pusu kurdu.

Ağır silahlarla yapılan saldırı kısa sürede çatışmaya dönüştü. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 10 rejim unsuru hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Rejim güçlerinden pusu saldırısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DEAŞ'lı teröristler, ocak ayında da Deyrizor ve Humus illerinde rejim güçlerine saldırılar düzenleyerek çok sayıda rejim unsurunu öldürmüştü.

DEAŞ'IN BÖLGEDEKİ VARLIĞI

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Esed rejimi ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.