Suriye'de DEAŞ'tan rejim güçlerine pusu: Çok sayıda ölü var
Terör örgütü DEAŞ'in, Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerine ait bir araca düzenlediği saldırıda en az 10 kişi öldü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler, gece geç saatlerde Humus ilinin doğu kırsalındaki Suhne ile Tayba köyleri güzergahında rejim güçlerini taşıyan bir araca pusu kurdu.
Ağır silahlarla yapılan saldırı kısa sürede çatışmaya dönüştü. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 10 rejim unsuru hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Rejim güçlerinden pusu saldırısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
DEAŞ'lı teröristler, ocak ayında da Deyrizor ve Humus illerinde rejim güçlerine saldırılar düzenleyerek çok sayıda rejim unsurunu öldürmüştü.
DEAŞ'IN BÖLGEDEKİ VARLIĞI
Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.
Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Esed rejimi ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.