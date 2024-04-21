21 Nisan 2024 23:49 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 23:52
Suriye’deki ABD üssüne çok sayıda roketle saldırı!
Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan bir ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı, Irak'ın kuzeyindeki Zummar kasabasından gerçekleştirildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Iraklı güvenlik kaynakları, Irak’tan Suriye’de bulunan ABD üssüne roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Üsse en az beş roket fırlatıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olduğu bildirilmedi.
ŞUBAT’TAN BU YANA İLK!
Saldırı, 2024 Şubat ayından bu yana bölgedeki ABD güçlerine düzenlenen ilk saldırı olma özelliğini taşıyor.
ABD yetkilileri saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı