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21 Nisan 2024 23:49 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 23:52

Suriye’deki ABD üssüne çok sayıda roketle saldırı!

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan bir ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı, Irak'ın kuzeyindeki Zummar kasabasından gerçekleştirildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye’deki ABD üssüne çok sayıda roketle saldırı!

Iraklı güvenlik kaynakları, Irak’tan Suriye’de bulunan ABD üssüne roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Üsse en az beş roket fırlatıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olduğu bildirilmedi.

Suriye’deki ABD üssüne çok sayıda roketle saldırı! - 1. Resim

ŞUBAT’TAN BU YANA İLK!

Saldırı, 2024 Şubat ayından bu yana bölgedeki ABD güçlerine düzenlenen ilk saldırı olma özelliğini taşıyor.

ABD yetkilileri saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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