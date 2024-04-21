Suriye’deki ABD üssüne çok sayıda roketle saldırı!

21 Nisan 2024 23:49 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 23:52

Nijerya’da askerlere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Nijerya’da askerlere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Iraklı güvenlik kaynakları, Irak’tan Suriye’de bulunan ABD üssüne roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Üsse en az beş roket fırlatıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olduğu bildirilmedi.

ŞUBAT’TAN BU YANA İLK!

Saldırı, 2024 Şubat ayından bu yana bölgedeki ABD güçlerine düzenlenen ilk saldırı olma özelliğini taşıyor.

ABD yetkilileri saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.