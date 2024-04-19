Tatil dönüşü yaklaşık 5 milyonluk telefon faturasıyla karşı karşıya kaldı!

19 Nisan 2024 14:46 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:09

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İsviçreli Rene Remund, memleketine tatile gitti. İsviçre'de gezdiği sırada çektiği yüzlerce fotoğrafını ve videosunu ise arkadaşlarına gönderdi. Telefon tarifesinin uluslararası tarifeler kapsamında olduğunu düşünen İsviçreli, eve döndüğünde ise neye uğradığını şaşırdı.

FATURA YAKLAŞIK 5 MİLYON

Rene'nin telefonu için gelen fatura, 143 bin 442 dolardı yani yaklaşık 4 milyon 673 bin TL. Gelen faturayı gören Rene, "Aynı şirketin 30 yıllık müşterisiyim. Avrupa'ya uçmadan önce mağazaya gidip seyahatimi anlattım ve tarifemin yurt dışında da geçerli olacağını düşünüyordum. Gelen faturayı görünce şok oldum" dedi.

Şirketle irtibata geçtiğini anlatan Rene, müşteri temsilcisinin kendisine yardımcı olmadığını belirtti. Rene, bir avukat tutup yasa süreç başlattığını söyledi.

Kendisine uluslararası dolaşım için güvence verildiğini söyleyen Rene, faturayı ödemekte zorluk çektiğini, bu durumu da hak etmediğini anlattı.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEYİP BORCU SİLDİ

Şirket fatura için özür dilediğini açıkladı. Rene yerel medyaya yaptığı açıklamada, servis sağlayıcının "özür dilediğini" ve tüm telefon faturasının silineceğini söyledi.