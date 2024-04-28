28 Nisan 2024 15:36 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:51
Tayland Dışişleri Bakanı Parnpree istifa etti
Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara, hükümetin kabine değişikliğini açıklamasının ardından istifa etti.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Kraliyet Gazetesi'nde, Başbakan Srettha Thavisin'in kabine değişikliğine gittiği açıklandı.
Kabine değişikliği listesine göre Parnpree, Başbakan Yardımcılığı görevinden alındı.
İSTİFA MEKTUBUNU İLETTİ
Değişikliğin ardından Parnpree, Başbakan Srettha'ya, Dışişleri Bakanlığı ve atandığı diğer görevlerden bugün itibarıyla istifa ettiğine ilişkin mektubunu iletti.
Parnpree, mektubunda kabine değişikliğinin "performansıyla ilgisi olmadığını düşündüğünü" ifade etti.
Diğer yandan, Thai Enquirer internet sitesinin X hesabından Parnpree'nin istifa mektubu paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı