Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Tayvan’daki deprem F-16'ları da vurdu
04 Nisan 2024 11:06 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:07

Tayvan’daki deprem F-16'ları da vurdu

7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Tayvan'da 6 adet F-16 savaş uçağı hasar gördü.

Editör: Murat Makas / Kaynak: SavunmaSanayiST
Tayvan’daki deprem F-16&#039;ları da vurdu

Son 25 yılın en büyük depremin yaşandığı Tayvan’da 6 adet F-16 Blok 72 uçağının etkilendiği bildirildi.

Tayvan’daki deprem F-16'ları da vurdu - 1. Resim

ONARILABİLECEK

Reuters’e göre; F-16 Blok 72 ve F-5 uçaklarının bulunduğu Hualien Hava Kuvvetleri Üssünde, 6 adet F-16 savaş uçağı çarpışmalar nedeniyle hafif hasar gördü. ROCAF, etkilenen uçakların (biniş merdiveninin sarsılması ve hareket etmesi nedeniyle) küçük çizikler ve hasara uğradığını, bunların derhal onarılabileceğini ve harbe hazır olma durumunu etkilemeyeceğini belirtti.

Tayvan’daki deprem F-16'ları da vurdu - 2. Resim

ÇİN TEHDİDİ

Depremin Tayvan’ı vurmasından birkaç saat önce Tayvan Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden, birkaç gündür devam eden bir dizi askeri tatbikatın sonuncusunda, ada çevresinde 30 Çin uçağı ve 9 gemi tespit edildiğini ve 20 uçağın ADIZ’e (Hava Savunma Tanımlama Bölgesi) girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: SavunmaSanayiST
Saklı malikanede hazine avı! Herkes gizli parayı arıyorTokat Turhal Belediye Başkanı Mehmet Ural hayatı ve biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...