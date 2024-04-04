Tayvan’daki deprem F-16'ları da vurdu

04 Nisan 2024 11:06 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:07

Son 25 yılın en büyük depremin yaşandığı Tayvan’da 6 adet F-16 Blok 72 uçağının etkilendiği bildirildi.

ONARILABİLECEK

Reuters’e göre; F-16 Blok 72 ve F-5 uçaklarının bulunduğu Hualien Hava Kuvvetleri Üssünde, 6 adet F-16 savaş uçağı çarpışmalar nedeniyle hafif hasar gördü. ROCAF, etkilenen uçakların (biniş merdiveninin sarsılması ve hareket etmesi nedeniyle) küçük çizikler ve hasara uğradığını, bunların derhal onarılabileceğini ve harbe hazır olma durumunu etkilemeyeceğini belirtti.

ÇİN TEHDİDİ

Depremin Tayvan’ı vurmasından birkaç saat önce Tayvan Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden, birkaç gündür devam eden bir dizi askeri tatbikatın sonuncusunda, ada çevresinde 30 Çin uçağı ve 9 gemi tespit edildiğini ve 20 uçağın ADIZ’e (Hava Savunma Tanımlama Bölgesi) girdiğini duyurmuştu.