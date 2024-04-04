Tayvan'daki korkunç depremde dağdan kopan kaya arabayı kağıt gibi ezdi! İşte o anlar

04 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:14

Tayvan'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 9 kişinin ölümüne 1011 kişinin ise yaralanması neden oldu. Şiddetli deprem anına yolda yakalanan bir aracın kamerasına yansıyanlar ise kan dondurdu. Deprem anında dağdan kopan kayalar bir aracı kağıt gibi ezdi hemen arkasından gelen araç ise kayalardan son anda kaçtı. O anlar kayaların altında kalmaktan son anda kurtulan sürücnün araç kamerasına yansıdı.

HEYELAN YÜZÜNDEN MAHSUR KALANLAR VAR

Öte yandan deprem nedeniyle halen heyelanlarda yolların, geçitlerin ve maden alanlarının kapanması nedeniyle 143 kişinin mahsur durumda olduğu bildirildi.

Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda 47 otel çalışanı ve 24 turistin, Hejen maden alanında 7, Heping maden alanında 64 işçinin ve Jhu-ilu patikasında bir yürüyüşçünün mahsur kaldığı bildirildi.

Acil Operasyon Merkezi Yardımcı Direktörü, Ekonomi Bakan Yardımcısı Chen Cheng-chi, kurtarma operasyonlarının Taroko Vadisi ve taş ocaklarının bulunduğu 8 numaralı kara yolu üzerindeki bölgelere odaklandığını belirtti.

DEPREMDE 9 KİŞİ ÖLDÜ 1011 KİŞİ YARALANDI

Resmi rakamlara göre, depremde 9 kişi hayatını kaybederken 1011 kişi yaralandı.

Taroko Vadisi'nde 4, Dachingshui ve Huide tünelleri yakınında 2, Hejen maden alanında 1 ve Hualien'de bir apartmanda 1 kişi, göçük altında veya sürüklenen kayaların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 1 kişiyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Ölenlerden 5'inin kadın 4'ünün erkek olduğu kaydedildi.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve diğer kentlerde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından bugün sabah saatlerine dek 96 artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.