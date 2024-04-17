Tek ısırığıyla ölüm kalım savaşı verdi! Ünlü tatil bölgesinde engerek yılanı paniği

17 Nisan 2024 15:05 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:30

Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor! Dünyanın en tehlikelilerinden... Tunceli'de görüldü

Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor! Dünyanın en tehlikelilerinden... Tunceli'de görüldü

Dünyanın en büyük yılanı! Keşfedildikten birkaç hafta sonra öldü

Dünyanın en büyük yılanı! Keşfedildikten birkaç hafta sonra öldü

Kıbrıs'a tatile giden 40 yaşındaki Sam West, otelde meditasyon yaptığı esnada 1,5 metrelik, küt burunlu bir engerek yılanı tarafından ısırıldı. West, o anda tepki verecek zamanı olmadığını, yılanın hızla sol ayak bileğinin üzerinden bacağını ısırdığını ardından sadece bacağını silkeleyerek yılanı uzaklaştırmaya çalıştığını anlattı.

GÜNLERCE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Otel personeli hızla West'in yanına geldi. Doktora haber verildi ve acil tedavi için panzehre ihtiyaç olduğu belirtildi. Sam West, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve direkt yoğun bakıma alındı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tutulan West'e bir yandan da ilaç tedavisi uygulandı.

The Sun'ın haberine göre, Sam'in bacağında ısırık nedeniyle ciddi morluklar ve şişlik vardı. Ayrıca bacağının üzerine basamadığı için bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

Otel yetkilileri, yaşanan olayın ardından meditasyon platformunu dans stüdyosuna taşıdı. Otel sözcüsü, müşterilerinin güvenliklerinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.