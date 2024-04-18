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18 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:41

Terör örgütü tarafından rehin alınmıştı! 10 yıl sonra kurtarıldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Terör örgütü tarafından rehin alınmıştı! 10 yıl sonra kurtarıldı

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda konuşlandırılan ordunun, terörizm ve isyanla mücadelede önemli adımlar atmaya kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Boko Haram'ın kaçırdığı öğrencilerden Lydia Simon'un 3 çocuğuyla kurtarıldığı kaydedildi.

Terör örgütü tarafından rehin alınmıştı! 10 yıl sonra kurtarıldı - 1. Resim

EYALET HÜKÜMETİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan yapılan açıklamada, 4. çocuğuna 5 aylık hamile olan Simon'un, Borno eyalet hükümetine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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