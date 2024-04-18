Terör örgütü tarafından rehin alınmıştı! 10 yıl sonra kurtarıldı

18 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:41

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda konuşlandırılan ordunun, terörizm ve isyanla mücadelede önemli adımlar atmaya kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Boko Haram'ın kaçırdığı öğrencilerden Lydia Simon'un 3 çocuğuyla kurtarıldığı kaydedildi.

EYALET HÜKÜMETİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan yapılan açıklamada, 4. çocuğuna 5 aylık hamile olan Simon'un, Borno eyalet hükümetine teslim edildiği bildirildi.