18 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:41
Terör örgütü tarafından rehin alınmıştı! 10 yıl sonra kurtarıldı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda konuşlandırılan ordunun, terörizm ve isyanla mücadelede önemli adımlar atmaya kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Boko Haram'ın kaçırdığı öğrencilerden Lydia Simon'un 3 çocuğuyla kurtarıldığı kaydedildi.
EYALET HÜKÜMETİNE TESLİM EDİLDİ
Öte yandan yapılan açıklamada, 4. çocuğuna 5 aylık hamile olan Simon'un, Borno eyalet hükümetine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı