Teşhis konulamayan hastalık onu fenomen yaptı! Kolu tam 9 kilo ağırlığında

14 Mart 2024 10:28 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:58

Hindistan'da yaşayan 26 yaşındaki Malik Aftab'ın teşhis konulamayan hastalığıyla başı dertte. Tıp literatürüne şimdiye kadar sadece 200 kez bildirilen hastalık küçük yaşta Aftab'ı vurdu. Bu hastalık yüzünden bir kolu, görüntü olarak normalden farklı olduğu gibi oldukça da ağır. Aftab'ın kolu, 3 tuğla ağırlığında yani 9 kilogram ve bu onun hayatını oldukça zorlaştırıyor.

''HASTALIĞIM YÜZÜNDEN BENDEN KORKUYORLAR''

İnsanların ona karşı garip tavırlar da sergilediğini söyleyen Aftab, ''Birçok insan beni fark ediyor ama görmezden geliyor ya da benden uzaklaşıyor. Bazı insanlar benden korkuyor, bazıları ise beni seviyor.'' dedi.

HASTALIK HASTALIĞI DOĞURABİLİYOR

Bilim insanları tarafından sebebi çözülemeyen hastalığın genetik kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Malik Aftab'ın hastalığına net bir teşhis konulamasa da semptomların deformiteler Proteus sendromuna benzerliği var. Bu nadir görülen hastalık, kemiklerin, derinin ve diğer dokuların, özellikle de uzuvların aşırı büyümesine neden oluyor. Bu durum ise kansere, kan damarlarının düzgün oluşmamasına, akciğer hastalığı gibi çok çeşitli komplikasyonlara neden olabiliyor.

Uzmanlar, hayatı 'Fil Adam' adlı oyun ve filme konu olan Joseph Merrick'in Proteus sendromuna da benzerlik gösterdiğini söylüyorlar.

The Sun'ın haberine göre, semptomlar kişiden kişiye değişebiliyor ve genellikle bebeklikte 6 ila 18 aylıkken hastalık kendini gösteriyor. Vücudun herhangi bir bölümünde aşırı büyüme, orantısızlık görülebiliyor.

INSTAGRAM'LA YENİDEN SOSYALLEŞTİ

Malik Aftab'ın da ilk sağ eli deforme olmuş ve ardından koluna yayılmış, birçok doktor gezen Aftab'a çare bulunamamış. Başlarda kolu nedeniyle sıkıntılar yaşadığını, insanların ona garip bakışları yüzünden sokaklardan uzak kaldığını söyleyen Malik, sosyal medyayla beraber daha sosyal biri olabildiğini söylüyor ve Instagram'da şimdilerde on binlerce takipçisi var.