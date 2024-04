The New York Times, İsrail'in soykırımlarını görmezden geliyor: Talimat aldılar, kullanmayın!

17 Nisan 2024 13:22 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 13:41

İşgalci İsrail'in Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bine dayanmış durumda...

İsrail neredeyse her gün bölgedeki katliamlarını sürdürüyor, Batı ise yine bu saldırıları görmezden geliyor. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesinin, yeni bir skandalı ortaya çıktı.

Gazetenin çalışanlarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını konu alan haber metinlerinde; "soykırım" ve "etnik temizlik" gibi ifadeleri kullanmamaları yönünde talimat verdi. Bu skandalı 'The Intercept' adlı basın kuruluşu ortaya çıkardı.

ÇALIŞANLARA KILAVUZ VERİLDİ

İddianın yer verildiği haberde; NYT'nin çalışanlarına İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan haber metinleri için "kullanılmayacak kelimeler kılavuzu" hazırladığı aktarıldı. Kılavuzda; Filistin'in "nadir durumlarda" yazılması ve bu devlet için "işgal altında" ifadesi kullanılmaması yönünde uyarılara yer verildi.

Kılavuzda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1948'den bu yana kullanılan "mülteci kampları" ifadesinin de haberlerde yer almaması belirtildi.

The Intercept'e konuşan bazı NYT çalışanları, "İsrail-Filistin arasında yaşananlarda tarihsel bir arka planınız ve konuya ilişkin hiçbir fikriniz yoksa durum mantıklı görünebilir" ifadelerini kullandı.

GAZETE İÇİNDE TARTIŞMALAR YAŞANDI

NYT'de İsrail'in Filistin'e saldırılarında "kullanılan dil" noktasında tartışmalar yaşandığı iddia edilirken, bunların önüne geçilmesi için hazırlanan kılavuzda "katliam" benzeri kelimelerin bilgiden çok duyguları temsil ettiği öne sürüldü.

The Intercept, kılavuzda "etiket kullanmak yerine ne olduğunu anlatın" ifadelerinin kullanılmasına rağmen gazetenin Filistin'in İsrail'e yönelik saldırılarında "kullanılmayan tüm kelimeleri" kullandığını ancak İsrail'in binlerce kişinin ölümüne neden olan Filistin'e saldırılarında ise bu dilden kaçındığını aktardı.

'KATLİAM' KELİMESİ İSRAİLLİLER İÇİN 53, FİLİSTİNLİ SİVİLLER İÇİN 1 KEZ KULLANILMIŞ

The Intercept'in ocak ayında yayımladığı raporunda da sadece NYT değil, ABD'nin diğer bilinen gazeteleri Washington Post ve Los Angeles Times'ın da öldürülen Filistinli siviller için "katliam", "kıyım" ve "korkunç" kelimelerinden kaçındığı ifade edilmişti.

Söz konusu raporda, NYT'de 24 Kasım'da yayımlanan haberlerde "katliam" kelimesinin, İsrailli siviller için 53 kez, öldürülen binlerce Filistinli sivil için ise sadece 1 kez kullanıldığı belirtilmişti.