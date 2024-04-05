TikTok'taki akım çocuğu ateş topuna çevirdi! Tehlikeli trend ölümüne sebep oluyordu

05 Nisan 2024 16:08 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:33

Skandal hayvan istifçiliği! Sadece evi değil arabayı hatta otel odasını da doldurmuşlar

Skandal hayvan istifçiliği! Sadece evi değil arabayı hatta otel odasını da doldurmuşlar

ABD'nin Arizona eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuk az kalsın TikTok akımının kurbanı oluyordu. Tehlikeli akımlardan 'ateş topu oluşturma' TikTok'ta trend haline geldi. Bu akımı denemek isteyen Corey'in kendisi ateş topuna dönüştü.

''BANA BUNU BİR VİDEODA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ''

35 yaşındaki anne Tiffany, bir gece oğlunun çığlıklarına uyandığını ve gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu anlattı. Corey, TikTok'taki akımı denemek için alkol kullanarak oluşturmaya çalıştığı ateş topuyla kendini yaktı. Oğlunun çığlıklarına uyanan Tiffany, o anları şöyle anlattı:

''Panikle yataktan fırladım ve Corey'in yanına gittiğimde yanıyordu. Polyester tişörtü tamamen eriyip tenine yapışmıştı, üzerine mutfaktaki hortumla soğuk su sıktım, ıslak havlulara sardım ve ambulansı aradım.''

"Polis ve sağlık görevlileri gelene kadar ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bana Corey'nin bir elinde bir şişe alkol tuttuğunu, diğer eliyle yaktığını, alkolün ne kadar çabuk yandığını fark etmediğini söylediler. Corey aşırı şoktaydı ama sürekli şunu söylüyordu: 'Bunu bir videoda gördüm."

9 AMELİYAT GEÇİRDİ

Corey, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Doktorlar, yüzünde, boynunda, çenesinde, kulaklarında, sırtında, kollarında ve sol bacağında 2. ve 3. derece yanıklar olduğunu söyledi.

Corey, iki hafta boyunca komada kaldı. The Sun'ın haberine göre, bir ay da hastanede kaldı ve bu sırada 9 ameliyat geçirdi. Tedavisi ise bu ameliyatlarla son bulmadı, fizyoterapi tedavisi de görmesi gerekti. Ayrıca yanık izleri nedeniyle lazer tedavisi de görecek.

BİRÇOK ÇOCUK TİKTOK YÜZÜNDEN TEHLİKEDE

Anne Tiffany, TikTok'ta benzer birçok video olduğunu ve bu akım yüzünden birçok çocuğun da tehlikede olduğunu ifade etti.

Şimdilerde oğlunun sağlığının daha iyi olduğunu söyleyen Tiffany, sosyal medya yüzünden oğlunun ömür boyu yaralı kalacağını, diğer ebeveynlerin de çocuklarıyla bu gibi tehlikeler hakkında konuşması gerektiğini söyledi.