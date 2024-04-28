Titanic'in enkazından 'okyanusun kalbi' çıkarıldı! Altın saat rekor fiyata satıldı

28 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:55

Titanic'teki 'en zengin adamın' hayatını kaybettikten sonra bulunan cesedinin cebinde yer alan altın cep saati, 1.2 milyon sterlinlik (48 milyon 700 bin TL) fiyatla rekor kırarak alıcı buldu.

Saat cumartesi günü ABD'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde bir özel koleksiyonere satıldı. Saat, şu ana kadar en pahalıya satılan Titanic'ten çıkma eşya oldu. Daha önce en pahalıya satılan eşya, 1.1 milyon dolara (35 milyon 700 bin TL) alıcı bulan gemideki orkestra tarafından kullanılmış kemandı.

BAŞKA FİLİKAYA BİNMEK YERİNE BATMAYI TERCİH ETTİ

Saatin orijinal sahibi olan iş insanı John Jacob Astor, 1912'de eşi Madeleine'i filikaya bindirdikten sonra Titanic'le birlikte batarak 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Astor son olarak başka bir filikaya binmeye çalışmak yerine batmakta olan gemide sigara içip başka bir yolcuyla sohbet ederken görülmüştü.

Müzayede evinin sözcüsü, 1.2 milyonun içinde ek ücret ve vergiler de bulunduğunu belirtti.