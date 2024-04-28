Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Titanic'in enkazından 'okyanusun kalbi' çıkarıldı! Altın saat rekor fiyata satıldı
28 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:55

Titanic'in enkazından 'okyanusun kalbi' çıkarıldı! Altın saat rekor fiyata satıldı

İlk başta eşinin kurtulması için onu filikaya bindirdikten sonra gemide hayatını kaybeden Astor'un saati cesedinde bulunmuştu. Rekor bir fiyatla satıldı. Titanic'teki 'en zengin adamın' altın saati satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Titanic&#039;in enkazından &#039;okyanusun kalbi&#039; çıkarıldı! Altın saat rekor fiyata satıldı

Titanic'teki 'en zengin adamın' hayatını kaybettikten sonra bulunan cesedinin cebinde yer alan altın cep saati, 1.2 milyon sterlinlik (48 milyon 700 bin TL) fiyatla rekor kırarak alıcı buldu.

Saat cumartesi günü ABD'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde bir özel koleksiyonere satıldı. Saat, şu ana kadar en pahalıya satılan Titanic'ten çıkma eşya oldu. Daha önce en pahalıya satılan eşya, 1.1 milyon dolara (35 milyon 700 bin TL) alıcı bulan gemideki orkestra tarafından kullanılmış kemandı.

Titanic'in enkazından 'okyanusun kalbi' çıkarıldı! Altın saat rekor fiyata satıldı - 1. Resim

BAŞKA FİLİKAYA BİNMEK YERİNE BATMAYI TERCİH ETTİ

Saatin orijinal sahibi olan iş insanı John Jacob Astor, 1912'de eşi Madeleine'i filikaya bindirdikten sonra Titanic'le birlikte batarak 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Astor son olarak başka bir filikaya binmeye çalışmak yerine batmakta olan gemide sigara içip başka bir yolcuyla sohbet ederken görülmüştü.

Müzayede evinin sözcüsü, 1.2 milyonun içinde ek ücret ve vergiler de bulunduğunu belirtti. 

Titanic'in enkazından 'okyanusun kalbi' çıkarıldı! Altın saat rekor fiyata satıldı - 2. Resim

Titanic'in enkazından 'okyanusun kalbi' çıkarıldı! Altın saat rekor fiyata satıldı - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...