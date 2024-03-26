Tren çarpan kişinin bacağını alıp yediği iddiasıyla tutuklandı

26 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:10

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Kaliforniya'nın Kern şehrinde trenin çarptığı yayanın bacağını yemekle suçlanan adam tutuklandı. Geçtiğimiz cuma günü trenin bir yayaya çarptığı yönünde ihbar alan ekipler ardından yaşanan olayla neye uğradıklarını şaşırdılar.

27 yaşında olduğu saptanan Resendo Tellez isimli bir evsiz, trenin yayaya çarptığı olay yerinden kopan bacağı aldı ve yürümeye başladı. O anlarda görgü tanıklarının dikkatini çeken Tellez, kameraya alındığını fark etmedi ve herkesi dehşete düşüren olayı gerçekleştirdi.

Tellez, istasyonun duluna çıktı ve beton duvarı döner dönmez elinde sallayarak yürüdüğü bacağı ısırmaya başladı.

''BACAĞI ÇİĞNEMEYE BAŞLADI''

Görgü tanıklarından Jose Ibarra, ''Bu tarafa doğru yürüyordu ve bir insanın bacağını sallıyordu. Orada onu çiğnemeye başladı, ısırıyordu ve duvara falan vuruyordu. Bacaktaki deri sarkıyordu. Kemiği görebiliyordunuz.''

Polis, Tellez'in tutuklandığını ve insan kalıntılarını çıkarmak, şeklini bozmakla suçlanacağını duyurdu.