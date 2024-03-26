TRT World Batı medyasının Gazze oyununu ortaya çıkardı: Kelimelerle Oyun belgeseli

26 Mart 2024 14:43 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:52

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Batı medyası, saldırıları en başından beri yanlı gösterdiğine dair TRT World bir video yayımladı. Videoda, Batı medyasının Gazze'de İsrail tarafından öldürülen insanlar için kullandıkları ifadelere dikkat çekildi. Örneğin "öldürüldü" yerine "öldü" ifadelerinin kullandığına dikkat çekildi.

TRT World hazırladığı Game With Words (Kelimelerle Oyun) isimli belgeselle, Batı medyasının iki yüzlü tavrını, yapılan haberleri ve röportajları örneklendirerek ortaya çıkarttığını belirtti.

Kelimelerle Oyun belgeselinin, "Ramazan'da Bir Filistin Gecesi"nde ilk gösterimi yapılacak.