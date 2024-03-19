Trump da İngiliz Kraliyet Ailesi'ni diline doladı! Hedefinde Prens Harry var: Kovacağım

19 Mart 2024 11:17 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:30

ABD'deki seçim yarışı son sürat devam ederken eski Başkan Donald Trump açıklamalarıyla yine ön planda. İngiltere'yi karıştıran 'Kraliyet Ailesi teorileri' dünya çapında konuşulurken bir çıkış da Trump'tan geldi. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asi oğlu olarak tanımlanan Prens Harry'i hedefine koyan Trump, başkan olması durumunda Harry'nin ülkedeki oturum hakkını elinden alacağını söyledi.

''AYRIMCILIK TANIMAYACAĞIM''

Royal Ailesi'nden ayrılarak, görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla beraber ABD'ye yerleşen Harry'i 'hain' ilan eden Trump, vize başvurusunda uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği iddiasında bulundu. GB News'e açıklamalarda bulunan eski başkan, Prens Harry'e herhangi bir ayrımcılık tanımayacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Prens Harry, Spare isimli kitabında Amerika Birleşik Devleti yasalarına göre vize başvurusunda ret nedeni sayılan uyuşturucu kullanımını itiraf etmişti.