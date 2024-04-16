Trump 'sus payı' davasıyla sabote edilmek istendiğini öne sürdü

16 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:35

ABD'lilerin görüşü ankete yansıdı: Biden ve Trump ülkeye yarardan çok zarar veriyor

ABD'lilerin görüşü ankete yansıdı: Biden ve Trump ülkeye yarardan çok zarar veriyor

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 'sus payı' davasında yeniden hakim karşısında. ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olan Trump, seçimler nedeniyle sabote edilmek istendiğini söyledi.

Trump, "Ben Pensilvanya'da, Kuzey Karolina'da kampanyada olmalıydım. Beni kampanyadan alıkoymak için icat edilen bir rezalet bu" ifadelerini kullandı.

34 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLİYOR

'Sus payı davası' olarak bilinen yargılamada Trump'a 34 ayrı suçlama yöneltiliyor. Suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de bulunuyor.

Donald Trump ise hakkındaki suçlamaları reddediyor ve davayı 'siyasi cadı avı' olarak tanımlıyor.

TRUMP HAPİS CEZASI ALABİLİR

Donald Trump'ın yargılama sonucu hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere aday olan Trump, bu tarihi dava nedeniyle seçimden önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.

Öte yandan Trump'ın eski başkan olması nedeniyle cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.