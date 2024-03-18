Trump Zelenskiy'i hedefine aldı demediğini bırakmadı!

18 Mart 2024 14:58 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:15

ABD Başkanlık yarışında Joe Biden ile yarışacak olan Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenkiy'e demediğini bırakmadı. Zelenskiy'i 'tarihin en büyük satıcılarından biri' olarak nitelendiren Trump, Ohio'daki mitinginde açtı ağzını yumdu gözünü.

Ukraynalı liderin, ABD'ye her gelişinde cepleri parayla dolu olarak döndüğünü söyleyen Trump, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya para vermeyi bırakması gerektiğini savundu.

''BENDEN ÇOK DAHA İYİ SATICI''

Rusya'nın işgal girişimi altındaki Ukrayna'ya ancak borç verebileceklerini de sözlerine ekleyen Trump, "Her geldiğinde Zelenskiy'e 50-60 milyar dolar vermekten vazgeçin. Size söylüyorum, adam tarihin en büyük satıcılarından biri. Bunu ben yapamadım. Benden çok daha iyi satıcı" dedi.

Öte yandan eski başkan, geçtiğimiz günlerde de Ukrayna'ya para gönderen NATO ülkelerini hedefine almış ve onlara çok güldüğünü söylemişti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 113 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana ABD, Ukrayna'ya yaklaşık 113 milyar dolarlık askeri, ekonomik ve insani yardım yaptı.

Ukrayna'ya yardımlar son dönemde ABD'de tartışmalara yol açıyor. Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık desteği içeren dış yardım paketi Kongre'deki Cumhuriyetçilerin itirazları nedeniyle henüz onaylanmadı.