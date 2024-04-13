Son dakika: Türk Hava Yolları uçakları Orta Doğu'dan geri döndü! THY İstanbul uçuşları iptal

13 Nisan 2024 23:48 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:11

İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması üzerine İsrail, 13 Nisan gece geç saatlerden itibaren hava saldırılarını karşılıklı hale getirdi. Bunun üzerine THY, AJet ve Pegasus’un bölgeye olan uçaklarının geri döndüğünü açıkladı. Irak ve Lübnan hava sahalarını uçuşlara kapattı.

THY UÇUŞLARI İPTAL ETTİ!

İran Devrim Muhafızları İsrail' hava saldırısında İHA kullandı. İnsansız hava saldırısına karşılık İsrail, hazırlıklı olduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları akabinde füze atışlarıyla devam edeceğini belirtti. İsrail her karşılığa hazırlıklı olduğunu belirtirken çevre ülkelerden İran'a destek geldi. Hava sahalarını kapatan ülkeler arasında Irak ve Lübnan yer aldı. Türk Hava Yolları ise Orta Doğu uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

IRAK, LÜBNAN'DAN SONRA İSRAİL'DEN HAMLE!

Irak ve Lübnan sonrası İsrail'de hava sahasını kapattı. Uçakların havalimanlarına inişleri engellendiği ve uçuş halindeki uçakların ülkelere ya da şehirlere geri dönmesi çağrıları yapıldığı iddia edildi. Türk Hava Yollarından sonra Amerika'daki hava şirketleri de uçaklarına geri dönüş çağrısında bulundu. Türkiye üzerindeki hava sahasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.