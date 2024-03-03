''Türkiye F-35 için üretmişti şimdi KAAN'da kullanıyor''

03 Mart 2024 10:54 - Güncelleme : 03 Mart 2024 10:54

İlk uçuşunu yapan Türkiye’nin yerli 5. Nesil savaş uçağı KAAN, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’nun en yakından ilgilendiği savaş uçağı konumunda bulunuyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN’ın uçuşunda 13 dakika havada kaldığını, 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını söyledi. Kotil, Ekim 2023'te Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2028 yılında Hava Kuvvetlerine 20 uçak teslim edilebileceğini söylemişti. Ancak savaş uçağının seri üretiminin ne zaman başlayacağına dair güncel bir açıklama kaydedilmedi.

Dünya medyası KAAN’ı ilk uçuşunun ardından F-16, F-35 ve F-22 gibi savaş uçaklarıyla kıyasladı.

"ANKARA'NIN YENİ TİTAN'I"

ABD'nin en eski bilim ve teknoloji dergilerinden Popular Mechanics'de yazan Sebastien Roblin ise, KAAN ile ilgili yazdığı analizinde, "Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara'nın yeni 'Titanı' göklere çıktı." ifadesini kullandı.

Modern ve beşinci bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarını hatırlatan Roblin, Türkiye'nin eninde sonunda kendi kendine yetebilen bir ordu geliştirme planında KAAN'ın kritik bir rol oynadığını belirtti ve ekledi:

"KAAN, genel olarak ABD'nin F-22A Raptor hayalet savaş uçağına benziyor. Alüminyum burun ve titanyum merkez gövdeye sahip olan uçağın yüzeyleri, Türk şirketlerinin başlangıçta F-35 jetleri için ürettiği karbonlarla kaplı"

KAAN'ın seri üretime geçtikten sonra 2070 yılına kadar kullanımda olacağını belirten Roblin, Türkiye'nin tıpkı Güney Kore'nin KF-21 Boramae savaş uçağına planladığı gibi yapay zeka da ekleyeceğini aktardı. Roblin ayrıca KAAN'ın Türkiye'nin ileri savaş teknolojilerine olan cesur girişini temsil ettiğini ve potansiyel olarak yerli üretim bir savaş uçağıyla askeri yeteneklerinin farklı bir seviyeye geçeceğini ifade etti.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

KAAN'ın en önemli özelliğinin 'bağımsızlık' olduğunu hatırlatan Roblin, Türkiye'nin başta ABD ve Almanya ile artık ilişkileri ne olursa olsun kendi uçağını yapabilecek seviyede olduğu için bu iki ülkeden ayrı hareket edebileceğini söyledi.

HİNT UÇAĞI "AMCA" İLE KIYASLADI

Hindistan uzun yıllardır beşinci nesil AMCA adındaki bir projeyi geliştiriyor ancak bu uçak hala havalanmadı. Hatta Hint basını KAAN'ın ilk uçtuğu gün kendi hükümetlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Roblin'e göre KAAN, tam anlamıyla sahaya sürüldüğünde AMCA'dan daha güçlü bir uçak olacak. KAAN önümüzdeki yıllarda Ankara için 6. nesil savaş uçakları ve yapay zekanın temelini oluşturacak.