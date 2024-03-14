Türkiye ile Irak arasında kritik ziyaret! Bakan Fidan Bağdat'ta

14 Mart 2024 14:57 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın güvenlik toplantısı için Irak'a gitti. Bakan Fidan, mevkidaşı Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve gündemdeki konuları görüşecek.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Savunma Bakanlığı kaynağı, görüşmenin Ankara'da Aralık ayında gerçekleştirilen toplantının ardından Irak ile yapılan ikinci güvenlik toplantısı olacağını söyledi. İsmini açıklamayan kaynak, "Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır" dedi.

ENERJİ KONUSU DA MASADA

Kaynağın verdiği bilgiye göre toplantıda "terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde" bulunulacak ve ayrıca enerji gibi güvenlikten farklı konular da konuşulacak.

Ayrıca Irak-Türkiye petrol boru hattının açılmasına ilişkin talebin yenilenmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ayrıntıları da ele alınacak.

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" sözlerini hatırlatarak yeni bir sınır ötesi harekat yapılabileceğinin sinyalini verdiğini aktardı.

SINIR GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLER

Kaynak ayrıca 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin hafta sonunda Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdiğini ifade ederek, toplantıda Türkiye sınır hattının güvenliği ve Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirleri ele aldıklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti. Bakan Yardımcısı Yıldız, konuya dair şunları söylemişti:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."