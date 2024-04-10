Türkiye-Yunanistan arasında yeni kriz: Suçlamalar, karşılıklı sert ifadeler...

10 Nisan 2024 11:31 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 12:00

Yunanistan ile Türkiye arasında son zamanlarda normalleşe adımları atılırken tansiyon yeniden yükseldi. Yunanistan'ın Ege Denizi için duyurduğu 'deniz parkı' Ankara-Atina hattında tansiyonu yükseltti.

Yunanistan16-17 Nisan'da Atina'da düzenlenecek 'Okyanuslarımız Konferansı' sırasında biri Ege Denizi'nde diğeri ise İyon Denizi'nde iki yeni 'Deniz Parkı' ilan edileceğini duyurdu. Atina'nın bu duyurusuna Türkiye'den sert tepki geldi.

DENİZ PARKI İLANINA TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz. AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN 'SİYASİLEŞTİRME' SUÇLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yayınladı... Açıklamada Yunan yönetimi Türkiye'yi çevre koruma konularını "siyasileştirmeye" çalışmakla suçladı.

"Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması tamamen çevresel bir konuyu siyasileştirmektedir. Hükümetler, izlenim oluşturmak için bu konuyu istismar etmek yerine, çevrenin korunmasına ilişkin evrensel sorunlara karşı duyarlı olmalıdır" açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Yunan hükümeti, dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını ısrarla koruyacaktır" denildi.

TÜRKİYE'DEN HEYET GİDECEK

Öte yandan Yunan basınından Kathimerini, Türkiye'den bir heyetin 22 Nisan'da Atina'ya gideceğini ve 26 Nisan'da da İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.