Türkiye’nin S-400’lü savunmasına karşı sinsi plan! Yunanistan bir ülkeyle Brahmos için anlaştı

04 Nisan 2024 10:34 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:39

Ege ve Akdeniz’de provokasyonlara imza atan Yunanistan, Türkiye’nin savunma sanayisinin güçlenmesi sonrası askeri yatırımlar yapmaya başladı. ABD’nin desteğini alarak üsleri güçlendiren Atina, Türkiye’nin S-400’lü savunmasına karşı Hindistan-Rusya ortak yapımı bir mühimmatın peşine düştü.

S-400'E KARŞI

Yunan medyası Hintlerle askeri ortaklığa gidildiğinin altını çizerek Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin gelişen askeri teknolojilerine ve S-400’e karşı Brahmos füzelerinin satın alınacağını yazdı.

Başbakan Modi'nin Yunanistan ziyareti, Indira Gandhi'nin 1983'teki ülkeyi ziyaretinden bu yana kırk yıl içinde bir Hindistan başbakanının gerçekleştirdiği ilk ziyaret olmuştu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Şubat 2024’te Hindistan ziyaretine karşılık vermişti.

Tesalya Üniversitesi'nden Emmanuel Marios Economou ve Nikos K. Kyriazis, Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa geliştirilen Brahmos seyir füzesi sisteminin satın alınması gerektiğini söyledi.

Tek bir Brahmos süpersonik füzesinin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Fırlatıcılar ve radarlarla birlikte 150 füzeden oluşan bir paketin benzer bir deniz kuvvetinden çok daha ucuza mal olacağı söyleniyor.

BRAHMOS'UN ÖZELLİKLERİ

Brahmos teknik olarak karadan, denizaltılardan, gemilerden ve şimdi de uçaklardan fırlatılabilen katı yakıt güçlendiricili ramjet ile çalışan süpersonik bir seyir füzesidir. Mach 2,8 ile 3,0 arasında hızlarda hareket eder ancak Mach 5,0'dan daha hızlı hareket edecek şekilde yükseltilmektedir.

Türkiye’nin son yıllarda Bayraktar TB3, KIZILELMA, ANKA-3 gibi insansız savaş uçakları yanı sıra 5. Nesil KAAN savaş uçağı, akıllı mühimmatlar ve TCG Anadolu gibi projeleri tüm dünyada yankı uyandırdı.

Türk savunma sanayisini radarına alan Atina peş peşe açıklamalar yaparak askeri kanadını güçlendirmek için çeşitli anlaşmalar yaptı.