Türkiye'yi örnek gösterip öz eleştiri yaptılar: Türk seçmen yaşlı Avrupa’ya demokrasi dersi verdi

10 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:43

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlere katılım oranı yüzde 78,11 olunca Avrupa'dan sesler yükselmeye başladı. Yaşlanan nüfusun önüne geçmekte zorlanan Avrupa, Türkiye'yi örnek göstererek, öz eleştiride bulundu. VOA Türkçe'nin konuştuğu uzmanlar, “Gerçek zafer, Türk demokrasisinin direnişinin zaferidir” diye yorumlayarak “en büyük şampiyonun seçmen olduğunu” vurguladı.

Sandığa katılıma dikkat çeken uzmanlar, ''Türk seçmen yaşlı Avrupa’ya demokrasi dersi verdi'' yorumunu yaptı.

''TÜRKİYE'YE VEREBİLECEĞİNİZ BİR DERS YOK''

Uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimi öğretim görevlisi Bertrand Badie, France Culture Radyosu’nda seçimleri, “Türk demokrasi kültürünün göz kamaştırıcı zaferi” sözleriyle değerlendirdi.

Genç ve dinamik Türkiye’nin yaşlı Avrupa’ya büyük bir “demokrasi dersi” verdiğini belirten Badie, “Bizim gibi sandığa katılımın yüzde 50’yi zor bulduğu yaşlı bir kıtaya dinamik Türk toplumu yüzde 80’e yaklaşan katılım oranı ile adeta bir demokrasi kültürü dersi verdi. Seçmen, gerçek bir demokrasi kültürüyle sandığa giderek kaderine sahip çıktı. Muhalefetin zaferine bakınca da aynısı. Şimdi bu haldeki bir Türkiye’ye sizin verebileceğiniz bir ders yok” dedi.