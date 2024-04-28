Ukrayna kan kaybetmeye devam ediyor! Rusya, Donetsk'te bir bölgeyi daha ele geçirdi

28 Nisan 2024 14:08 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:19

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da topraklarında çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novobahmutovka (Novobahmutivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

24 SAATTE 46 İHA VURULDU

Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 46 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 587 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 869 tank ve zırhlı araç, 1275 çok namlulu roketatar, 9 bin 189 obüs ve havan topu ile 21 bin 372 özel askeri araç imha edildi."