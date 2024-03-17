Ukrayna'dan eşzamanlı saldırı girişimi! Rusya'nın kalbi hedefte

17 Mart 2024 13:35 - Güncelleme : 17 Mart 2024 13:49

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu." ifadesine yer verildi.

Hava savunma sistemlerinin İHA’ları düşürdüğü kaydedilen açıklamada, Moskova’da 4, Belgorod’da 3, Kaluga’da 2, Oryol’da 1, Rostov bölgesinde 1, Yaroslavl'da 4, Kursk’ta 3 ve Krasnodar bölgesinde de 17 İHA olmak üzere toplam 35 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

BELGOROD'DA SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ

Moskova saatiyle 08.00 sularında Ukrayna’nın Vampir çok namlulu roketatar sisteminden 9 ve Uragan çok namlulu roketatar sisteminden 3 roket kullanarak Rusya topraklarına terör saldırısı girişiminde bulunduğu aktarılan açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde tüm roketlerin imha edildiği belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, yine Moskova saatiyle 10.15’te Ukrayna’nın saldırı girişiminde bulunduğu, 1 İHA’nın Moskova bölgesi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

KRASNODAR'DA HEDEF PETROL RAFİNERİSİ

Öte yandan Krasnodar yerel yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA’larla Krasnodar Bölgesi'ndeki Slavyanskiy petrol rafinerisine saldırı girişiminde bulundu ve İHA'lar etkisiz hale getirildi. İHA’lardan birinin tesislere düşmesi sonucu çıkan yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.