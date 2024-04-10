Ukraynalı siyasetçiden Türkiye'yi de ilgilendiren skandal iddia: Putin'in hedefinde 4 ülke var

10 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:19

ABD'deki köprü faciasının ardından Rusya'da da benzer felaket: Ölü ve yaralılar var

ABD'deki köprü faciasının ardından Rusya'da da benzer felaket: Ölü ve yaralılar var

Rusya ve Ukrayna savaşı iki yılı aşkın süredir şiddetli çatışmalarla devam ederken Ukraynalı siyasetçi Oleksiy Honcharenko'nun kaleme aldığı bir yazı dikkat çekti. ABD merkezli bir düşünce kuruluşu Atlantic Council için yazan Oleksiy, 4 ülkenin Rusya'nın hedefinde olduğunu öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının Ukrayna'daki savaşı genişletmek olduğunu yazan Oleksiy, Moskova'nın 4 ülkeyi daha sınırları içerisine katmak istediğini iddia etti.

''UKRAYNA'DA KAZANIRSA DAHA İLERİ GİDER''

Oleksiy Honcharenko, "Batı'nın Ukrayna'daki savaşta zayıflık göstermesi Rusya'yı tetikleyebilir. Batılı ülkeler Avrupa'nın doğu sınırında yaşanan jeopolitik felaketin farkında değil. Ukrayna bir an önce gereken desteği almazsa Putin'in bu savaşı kazanma şansı çok gerçekçi hale gelecek. Eğer Putin, Ukrayna'da kazanırsa daha da ileri gider" dedi.

TÜRKİYE'NİN KOMŞUSU GÜRCİSTAN HEDEFTE

Honcharenko, Rusya'nın tarihinde bünyesinde olan ülkeleri hedef alabileceğini söyledi. Ukraynalı siyasetçi dört ülkeyi işaret ederken bunlar arasında Türkiye ile komşu olan ve Türk turistlerin nüfus cüzdanlarıyla gidebildiği Gürcistan'ın da yer aldığı belirtildi.

Honcharenko, "Bu ülkeler Moldova, Gürcistan, Belarus ve Kazakistan" dedi.