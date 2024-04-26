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26 Nisan 2024 12:19 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:19

Ukraynalı Tarım Bakanına 'yolsuzluk' gözaltısı! 228 milyon TL'lik suçlama

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi hakkında "yolsuzluk" şüphesiyle gözaltı kararı verildi. Kefaletini ödemezse 24 Haziran'a kadar gözaltında tuulacak.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukraynalı Tarım Bakanına &#039;yolsuzluk&#039; gözaltısı! 228 milyon TL&#039;lik suçlama

Ukrayna'da mahkeme Tarım Bakanı Mykola Solskyi hakkında devlete ait 7 milyon dolar değerindeki bir arazinin yasa dışı şekilde satın alınmasında parmağı olduğu şüphesiyle gözaltı kararı verdi.

2022 yılının Mart ayında göreve getirilen Solskyi, çıkarıldığı mahkemede 2017-2021 yılları arasında yaşanan olaya ilişkin iddiaları yalanladı.

Mahkeme kefaletinin 75.7 milyon grivna (1.9 milyon dolar) olduğunu ifade etti. Solskyi, kefaleti ödemediği takdirde 24 Haziran'a kadar gözaltında tutulacak.

İSTİFASINI SUNDU

Ukraynalı Bakan suçlamanın ardından istifasını sundu. Ancak Solskyi, meclisin istifasını değerlendirene kadar görevde kalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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