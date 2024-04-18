Ülke şokta! Askeri helikopter düştü! Genelkurmay Başkanı da içinde iddiası

18 Nisan 2024 20:21 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:24

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Kenya’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

Kenya’nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet’te askeri helikopter düştü.

GENELKURMAY BAŞKANI HELİKOPTERİN İÇİNDE İDDİASI

Kazada, 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Yerel basın, helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla’nın da bulunduğunu iddia etti.

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazanın ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

Öte yandan Haziran 2021'de Nairobi yakınlarında iniş yaparken düşen askeri helikopterde en az 10 asker hayatını kaybetmişti.

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