18 Nisan 2024 20:21 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:24
Ülke şokta! Askeri helikopter düştü! Genelkurmay Başkanı da içinde iddiası
Kenya'da feci bir kaza yaşandı. Askeri helikopter düşmesi sonucu 5 asker öldü 3 asker yaralandı. Yerel basın, helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla’nın da bulunduğunu iddia etti.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kenya’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.
Kenya’nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet’te askeri helikopter düştü.
GENELKURMAY BAŞKANI HELİKOPTERİN İÇİNDE İDDİASI
Kazada, 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Yerel basın, helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla’nın da bulunduğunu iddia etti.
ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazanın ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.
Öte yandan Haziran 2021'de Nairobi yakınlarında iniş yaparken düşen askeri helikopterde en az 10 asker hayatını kaybetmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı