Ülkenin en genç belediye başkanına suikast! Henüz 27 yaşındaydı

25 Mart 2024 16:10 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:20

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Güvenlik krizi nedeniyle 2 ayı aşkın süredir olağanüstü halin (OHAL) olduğu Ekvador'da, ülkenin en genç belediye başkanına suikast düzenlendi. Henüz 27 yaşında olan başkan Brigitte Garcia ile yanında bulunan Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor bir araçta ölü olarak bulundu.

Merco Press'in haberine göre Ekvador polisi, Garcia ve Loor'un vücutlarında mermi izlerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, araç içinden ateş edildiğini belirtti.

Ekvador'un eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, belediye başkanın ölüm haberinin kendisini derinden yaraladığını söyleyerek, "Ailelerinin ne durumda olduğunu hayal edebiliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Guayas eyaletindeki Naranjal sahil belediyesinin 29 yaşındaki meclis üyesi Diana Carnero da 7 Şubat'ta kiralık katillerce öldürülmüştü.

EKVADOR'DA ORTALIK ÇOK KARIŞIK!

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Ayrıca sosyal medyada çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.