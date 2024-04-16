Ülkeyi şok eden olay! Bir teknede bulundular, nereye ait oldukları belli değil

16 Nisan 2024 09:30 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:14

Brezilya Federal Kamu Bakanlığı yaptığı açıklamada, teknenin 13 Nisan'da Para'nın kuzeydoğusundaki Bragança kıyısında bulunduğunu duyurdu. O tarihten bu yana iki soruşturma açıldı.

Yetkililer teknede en az 20 ceset bulunduğunu ancak çürümeleri nedeniyle teknede kaç kişinin öldüğünün tam olarak bilinmediğini ifade etti.

KARAYİPLER'DEN OLABİLİRLER

Müfettişler CNN Brezilya'ya, ölenlerin Brezilya'dan değil Karayipler'den olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Yerel yetkililer, yakın zamanda Brezilyalıların kaybolduğuna dair herhangi bir ihbarın olmadığını söylüyor.