Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya 'Filistin’de soykırıma ortaklık'la yargılanıyor

08 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:13

İran'dan İsrail'e bir tehdit daha: Hiçbir elçiliğiniz güvende değil

İran'dan İsrail'e bir tehdit daha: Hiçbir elçiliğiniz güvende değil

Hollanda'nın Lahey şehrinde Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Nikaragua'nın Almanya aleyhinde açtığı davanın tedbir duruşması başladı.

Nikaragua'nın sunumunda Almanya'nın, İsrail'e verdiği silahların Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin bombalanmasında kullanıldığını bilmemesinin imkansız olduğu vurgulandı.

Almanya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik yardımları kesmesine ilişkin, "Almanya, İsrail'i dinleyerek UNRWA'ya yardımı kesmiş ve "Gazze'de soykırım işleniyor olabileceği riskini" göz ardı etmiştir." denildi.

''ALMANYA MEŞRU MÜDAFAA İLE SOYKIRIM ARASINDA AYRIM YAPAMIYOR''

Nikaragua'nın Hollanda Büyükelçisi Carlos Jose Arguello Gomez mahkemeye "Almanya meşru müdafaa ile soykırım arasında ayrım yapamıyor gibi görünüyor." dedi.

UAD'nin geçici tedbirlere karar vermesi talep edilirken, yüz binlerce insanın hayatının tehlikede olduğunun göz önüne alındığında, mahkemenin bu tür önlemleri uygulamasının "zorunlu ve acil" olduğu vurgulandı.

DAVA ÖNCESİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİ

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD’de açtığı davanın duruşmaları öncesi bir grup Filistin destekçisi gösterici, mahkeme binasının önünde toplandı.

Göstericiler, ellerinde “İsrail, Gazze’de ne yaptığını biliyoruz”, “Asla hepimizi öldüremeyecekler” “Filistinliler için adalet” yazılı pankartların yanı sıra Filistin ve Nikaragua bayrakları açtı.